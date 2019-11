Morreu o jornalista António Tavares Teles

O jornalista António Tavares Teles morreu hoje, aos 77 anos, no Algarve, segundo uma nota de pesar já emitida pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Segundo uma nota de pesar emitida pela Sociedade Portuguesa de Autores, trata-se de "uma personalidade invulgar" que "viveu as lutas e inquietações do seu tempo de uma forma inconfundível".

Tavares Teles nasceu no Alto Douro (Pinhão) e afirmou-se sobretudo como jornalista na área do Desporto. Também escreveu livros e programas de televisão, tendo criado para Herman José da figura do "Estebes".

Depois de estudar no Porto e nas universidades de Lisboa e Coimbra, partiu para Moçambique, onde se iniciou no jornalismo, integrando a redacção da "Tribuna".

Por ser um opositor ao Estado Novo, esteve depois exilado em Paris, Rio de Janeiro e Bruxelas - onde estava quando foi o 25 de Abril.

No regresso a Portugal dirigiu um serviço no Ministério da Comunicação Social. Mas a seguir voltaria ao jornalismo, colaborando com com jornais, rádio e televisão. Tornou-se célebre a sua coluna "O pato", no jornal desportivo "O Jogo".

Colaborou com o DN e fez várias entrevistas de autor para a TSF e as suas intervenções eram geralmente marcadas pelo humor e por um sentido crítico muito combativo.

Escreveu uma biografia do ex-presidente do Sporting Clube de Portugal Filipe Soares Franco. Publicou também o livro "Do Pinhão ao Porto" (Afrontamento), de 2017.

Em 2009, ganhou um processo ao presidente do Benfica Luís Filipe Vieira que, numa deslocação ao Canadá, tinha qualificado vários jornalistas de "jagunço", "lixo" e "porcaria". A indemnização foi de um euro - e o jornalista disse que o queria afixar na parede, assegurando também: "Nunca me interessou o valor da indemnização."

A seu pedido, as cerimónias fúnebres serão reservadas à família. António Tavares Teles é pai da jornalista Alexandra Tavares Teles, colaboradora de várias publicações do grupo Global Media, que integra, entre outras marcas, o DN, a TSF, o JN e o jornal "O Jogo".