Morreu o antigo deputado socialista por Beja António Saleiro

O antigo deputado do PS António Saleiro morreu aos 67 anos

O antigo deputado socialista na Assembleia da República pelo círculo de Beja António Saleiro, natural de Almodôvar, morreu esta terça-feira num hospital de Lisboa, revelou a Federação do Baixo Alentejo do PS.

Contactado pela Lusa, Pedro do Carmo, presidente da federação distrital e atual deputado no Parlamento eleito por Beja, explicou que António Saleiro, de 67 anos, "faleceu vítima de doença prolongada".

Em comunicado divulgado aos jornalistas, a Federação do Baixo Alentejo manifestou "o mais sentido pesar pelo falecimento do António Saleiro", antigo presidente desta estrutura, militante socialista "e cidadão com uma sustentada intervenção cívica e política em Almodôvar, na região e na Assembleia da República".

Além de empresário, António Manuel do Carmo Saleiro, nascido a 29 de outubro de 1952, licenciou-se em direito, possuindo um mestrado na mesma área e uma pós-graduação Administração Pública e Direito Público Económico. Era jurista e professor na Universidade Lusófona, em Lisboa.

Enquanto político, foi deputado do PS na Assembleia da República pelo círculo de Beja em três legislaturas (na III, VII e VIII), entre 1984 e 2002, tendo também presidido à Câmara de Almodôvar, entre 1982 e 1995.

Foi membro efetivo na Conferência Permanente dos Poderes Locais e Regionais da Europa, em Estrasburgo, e Governador Civil de Beja, entre 1995 e 1997, segundo os dados disponibilizados pelo PS.

"A riqueza das comunidades resulta da soma de todas as partes. António Saleiro bateu-se pela região e pela realidade rural, ao seu estilo, não deixava ninguém indiferente", evocou a federação distrital socialista, no comunicado, assinado pelo presidente Pedro do Carmo, e endereçando condolências à família.