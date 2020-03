Morreu Manuel Fialho do famoso restaurante O Fialho em Évora

Um dos maiores impulsionadores da gastronomia alentejana, Manuel Fialho, do famoso restaurante do centro histórico de Évora O Fialho, morreu esta quarta-feira. "Uma personalidade incontornável da sociedade alentejana a quem a região e Portugal muito devem", recorda, em comunicado, o Turismo do Alentejo, citado pelo site Plubituris.

"Durante décadas comandou os destinos do restaurante O Fialho, recuperando muitas das receitas tradicionais entretanto caídas no esquecimento, e ajudando a elevar o estatuto da gastronomia alentejana a uma das "almas gastronómicas de Portugal", destaca ainda o Turismo do Alentejo.

Durante quase duas décadas, Manuel Fialho foi presidente da delegação da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal - em Évora, foi membro fundador da Confraria Gastronómica do Alentejo e co-autor de várias obras sobre a gastronomia tradicional desta região do país.

Integrou equipas de direção da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, tendo sido também um dos fundadores da Agência de Promoção Turística do Alentejo.

"O Alentejo perde uma figura de vulto que tanto contribuiu para a gastronomia, a cultura e o turismo do Alentejo", realçou Vítor Silva, presidente da Agência de Promoção Turística do Alentejo. O responsável refere que "Manuel Fialho deixa muitos discípulos numa geração de cozinheiros que, através do seu trabalho, lhe prestarão uma homenagem diária".

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo recorda Manuel Fialho como "uma grande referência não só para o Turismo do Alentejo, mas também de Portugal". "Nunca teremos a noção daquilo que efetivamente lhe ficámos a dever. Mas, principalmente, foi um grande amigo, um companheiro de luta", referiu António Ceia da Silva ao site Plubituris