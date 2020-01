Morreu Antero Martins, antigo presidente da Câmara de Famalicão

Antero Martins, antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, morreu esta quarta-feira, aos 83 anos. Liderou a autarquia minhota entre 1980 e 1982 mas já antes, logo após as primeiras eleições democráticas, tinha sido eleito vereador. Foi um dos grandes impulsionadores a nível local do PPD/PSD. A Câmara Municipal decretou dois dias de luto municipal.

Natural do concelho de Carrazeda de Ansiães, Antero Martins nasceu em 1936 e fixou residência em Famalicão. Além da atividade política, foi administrador da empresa Soprem Norte, "exercendo um papel valioso no desenvolvimento da indústria das madeiras".

"Foi um cidadão empreendedor e participativo, desenvolvendo uma intensa atividade intensa e multifacetada, nomeadamente nas esferas empresarial e cívica", aponta a Câmara de Famalicão numa nota esta quarta-feira difundida. "No domínio cívico, as suas qualidades elevadas de dedicação, competência e zelo granjearam o respeito e a admiração da comunidade", refere a nota.

De acordo com este comunicado da autarquia, o mandato de Antero Martins como presidente da Câmara ficou marcado pela "prossecução de investimentos relevantes no âmbito das infraestruturas básicas, nomeadamente nas áreas da rede viária, da rede de saneamento de águas residuais e da habitação".

Levou a cabo "medidas relevantes" no âmbito do planeamento urbanístico e territorial, como a revisão do Plano Geral de Urbanização e a elaboração das propostas do Plano Parcial de Urbanização da Zona Norte de Vila Nova de Famalicão, do Plano Parcial de Urbanização a Sul de Vila Nova de Famalicão, do Plano de Pormenor do Setor Sul do Plano Parcial de Urbanização da Zona a Norte de Vila Nova de Famalicão e da delimitação dos perímetros dos aglomerados urbanos das freguesias.