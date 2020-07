Ministro admite combate em Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova até terça ou quarta-feira

"Admitimos que este incêndio - é necessário dizê-lo com realismo - possa envolver mobilização do dispositivo até terça ou quarta-feira, fazendo uma monitorização permanente do nível de resposta", declarou Eduardo Cabrita, este domingo, no final de uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

Relativamente a este fogo que lavra em Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova, o governante disse que "estão mobilizados todos os recursos necessários", que se consideram "adequados a um incêndio de grande complexidade".

"Estão, neste momento, no terreno mais de sete centenas de operacionais, 14 meios aéreos e oito máquinas de rasto já em operação", avançou o ministro da Administração Interna, em declarações aos jornalistas, pelas 12:00.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com Eduardo Cabrita, "a prioridade é a salvaguarda da vida humana, com a realização das evacuações que se vieram a demonstrar necessárias".

Assim, o governante adiantou que está, desde sábado, "em contacto muito próximo", com os presidentes das Câmaras Municipais de Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova, considerando que existe "uma plena conjugação na resposta, quer operacional, quer no apoio às populações".