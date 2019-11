Militar da GNR sobre o dia do ataque a academia: "Não vi jogadores feridos"

Arguidos à chegada ao Tribunal de Monsanto, em Lisboa, para o segundo dia do julgamento do processo do ataque à Academia de Alcochete

Ao segundo dia do julgamento do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, o militar da GNR Tiago Mateus relata no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, o que viu no dia da invasão, a 15 de maio de 2018. "Havia sangue no chão", afirmou o militar, citado pelo Expresso, sobre o momento em que entrou no balneário, uma hora depois do ataque. "Mas não vi jogadores feridos. O balneário estava todo revirado", acrescentou o então comandante da patrulha de ocorrências da GNR de Alcochete.

O militar Tiago Mateus foi o primeiro a chegar à Academia do Sporting, depois de ter sido informado de uma "invasão de desconhecidos." "Quando chegámos, vimos indivíduos encapuçados a correr e a sair da academia. Fomos à entrada e disseram-nos que já não havia ninguém lá dentro. Um BMW X3 tentou abalroar o carro patrulha para fugir. E nós voltámos para trás para apanhar os que conseguíssemos", recorda. O BMW acabou por escapar às autoridades.

No depoimento do militar da GNR é referido que quando chegaram os reforços, os militares que estavam na academia partiram em perseguição das viaturas que tinham fugido. Tiago Mateus conta que foi possível deter os ocupantes de duas viaturas e que estes "não ofereceram resistência".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Tribunal de Monsanto marcaram presença 24 dos 44 arguidos, depois de vários pedidos de dispensa, entre os quais o de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting.

[Em atualização]