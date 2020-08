Metro de Lisboa começou a ser construído há 65 anos

O Metropolitano de Lisboa foi um vendaval de renovação na vida da cidade desde a sua inauguração, a 29 de dezembro de 1959.

O facto de só ter dois troços - um deles entre o Jardim Zoológico (então Sete Rios) e o Marquês de Pombal (a antiga Rotunda), o outro do Marquês até Entrecampos - apenas deixava antever o potencial da rede que viria a ser construída aos poucos.

«Os trabalhos de sondagem que estão a ser efetuados no Rossio servirão de base para o estudo das futuras obras do Metropolitano de Lisboa», noticiava em manchete o DN de 16 de setembro de 1948, entusiasmado com o progresso. «As sondagens deverão atingir cerca de 20 metros e, logo que os estudos estejam concluídos naquele local, será montada nova sonda no largo do Martim Moniz.»

A construção arrancou a 7 de agosto de 1955. Em 1963, já se explorava a estação do Rossio e fazia-se por ampliá-la até Alvalade (boa parte da atual Linha Verde) em 1972. Em 1988, a expansão resultou nos troços de Entrecampos à Cidade Universitária (Linha Amarela) e de Sete Rios ao Colégio Militar/Luz (Linha Azul).

Obras de melhoramento da cidade e de construção do metro, na Av. da Liberdade e junto ao edifício histórico do Diário de Notícias, a propósito da visita da Rainha de Inglaterra D. Isabel II © Arquivo Diário de Notícias

Dez anos mais tarde, a Linha Vermelha fazia-nos apanhar o comboio para a Expo"98. O futuro não para, nunca. Inclusive debaixo de terra.

Olhando para a história da Europa, Lisboa até foi das capitais que tardaram a apostar num destes comboios que percorrendo túneis nas cidades se transformaram no meio de transporte urbano de maior sucesso. Londres, por exemplo, tem metro desde 1863, enquanto Budapeste inaugurou o seu em 1896, o primeiro da Europa continental, quando havia ainda império austro-húngaro.