Menino de 2 anos morre afogado em piscina de parque de campismo no Pinhal Novo

Um menino de dois anos morreu este domingo vítima de afogamento na piscina de um parque de campismo localizado no Pinhal Novo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, informaram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o afogamento, para o qual foi dado o alerta às 14:16, ocorreu na piscina do Parque de Campismo Vasco da Gama.

A mesma fonte disse que o óbito foi confirmado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Barreiro, adiantando que psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) prestaram apoio aos familiares.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima é um menino de dois anos.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros do Pinhal Novo e elementos do INEM e da GNR, num total de 13 operacionais, apoiados por sete veículos.