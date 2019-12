Médica agredida por utente na urgência do Hospital de Setúbal

Uma médica do Hospital São Bernardo, em Setúbal, foi agredida por uma utente durante a madrugada desta sexta-feira quando prestava serviço de urgência. A agressão ocorreu cerca das 00.45 horas. A mulher entrou no gabinete da médica e agrediu-a com violência, tendo causado um ferimento num olho que obrigou a profissional de saúde a ter se sujeitar a uma pequena cirurgia no Hospital de São José, em Lisboa. Já teve alta.

A mulher, ainda jovem, estaria acompanhada por alguns familiares e foi identificada pela PSP, após uma intervenção inicial de um segurança do hospital. A agressora ficou em liberdade mas o inquérito prossegue e irá responder pelos seus atos.

O conselho de administração do Hospital de São Bernardo confirmou o incidente. Em comunicado refere que "no exercício das funções da prestação de cuidados aos utentes os profissionais de saúde estão sujeitos a riscos que tentamos minimizar".

"O Centro Hospitalar de Setúbal está a dar todo o apoio à profissional visada", salienta a administração, que acrescenta que "o incidente foi encaminhado para as entidades competentes".

As agressões a profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, têm aumentado, Só nos primeiros seis meses de 2019 foram registados 637 casos.