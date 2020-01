Marco investe 1,1 milhões no Museu Carmen Miranda para atrair turistas

Museu será remodelado, com obras a durarem 18 meses

"Estamos a trabalhar num projeto expositivo que vai ao encontro do novo modelo de museu que queremos. Um museu mais interativo, tecnologicamente mais moderno para atrair clientes", afirmou a presidente da câmara, Cristina Vieira.

Falando na cerimónia de consignação da empreitada, realizada nas atuais instalações do Museu Carmen Miranda, no centro da cidade, a autarca reforçou a importância do "público brasileiro".

"Estamos a trabalhar nichos de mercado e em contacto com o Brasil, nomeadamente representantes do museu onde está o espólio da Carmen Miranda, para além de amigos e familiares que têm legado e histórias para contar, para enriquecer o museu", anotou.

A obra hoje consignada prevê a ligação de dois edifícios, antigas casas dos magistrados, transformados em Museu Carmen Miranda e Biblioteca Municipal. Vai surgir agora um novo corpo, mais moderno, respeitando a linha arquitetónica do edificado existente, segundo os projetistas.

A obra tem o prazo de 18 meses e prevê, ainda, a retirada dos muros e gradeamentos, "para abrir o espaço à comunidade", assinalou Cristina Vieira.

O novo museu contará com o dobro da área atual e terá um espaço educativo dedicado às crianças. Haverá, também, uma parte dedicada à emigração, nomeadamente daqueles que um dia partiram do concelho.

Acresce um projeto musical, que irá trabalhar as músicas e a imagem de Carmen Miranda.

A loja interativa de turismo de Marco de Canaveses vai ser transferida para o novo museu.

A obra vai começar nos próximo dias e conta com uma comparticipação de 85% de fundos europeus.