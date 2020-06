Mais de 100 operacionais combatem incêndio em fábrica de papel em Santa Maria da Feira

Mais de 100 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou esta segunda-feira à noite na fábrica de papel e cartão Zarrinha, em Santa Maria da Feira, que está "tomada pelas chamas", segundo fonte da Proteção Civil.

"A informação que temos é que a fábrica de papel Zarrinha está tomada pelas chamas", afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Segundo o sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, na zona industrial de Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi feito às 21:46.

Às 22:57, estavam no local 102 operacionais apoiados por 37 veículos.

Contactado pela Lusa, o vereador da Proteção Civil do município, Vítor Marques, que se encontra no local, relatou a evacuação de algumas habitações na zona circundante e que o reforço de meios a nível distrital tem ajudado no combate às chamas.

"Estava um turno em trabalho, mas não há vítimas a lamentar, nem foi necessária assistência hospitalar. O fogo está circunscrito às instalações e está a ceder aos meios", disse Vítor Marques.