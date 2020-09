Mãe que abandonou bebé no Cacém entregou-se num hospital

"Ao contrário do que se possa pensar, quem escreveu a carta está centrado no bem-estar do bebé"

A mãe que abandonou um bebé junto a uma igreja no Cacém entregou-se a um hospital, avançou esta sexta-feira à tarde a TVI.

De acordo com a estação, a mulher terá dito que abandonou o filho após ter sido despejada e será agora ouvida em tribunal.

Eram 22.30 desta terça-feira quando os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém receberam uma chamada via 112 sobre uma ocorrência no Centro Social Baptista. Quando chegaram encontraram um menino, com menos de 1 mês, numa cesta apenas com uma carta, onde se justificava o motivo do abandono: dificuldades financeiras.

"Quando chegámos a criança estava numa cesta devidamente agasalhada, com a temperatura corporal ainda normal, por isso, pensamos que tivesse sido largada há poucos minutos", explicou, ao DN, o comandante da corporação, Francisco Rosado.

No mesmo cesto estava também uma carta, toda escrita com letras maiúsculas e "com poucos erros ortográficos". O manuscrito estava na primeira pessoa "como se fosse a criança a dar o recado", diz o responsável pelo quartel do bombeiros de Agualva-Cacém.

"Eu quero que me adotem porque os meus pais têm dificuldades financeiras, nasci a 26 de agosto e quero amor e carinho", citava de co, Francisco Rosado, ao telefone com o DN.

O bebé foi avaliado no imediato pelos bombeiros e depois transportado para o hospital mais próximo, o Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido como Amadora-Sintra. O DN entrou em contacto com a unidade hospitalar para obter mais informações sobre o estado de saúde da criança, mas até ao momento ainda não obteve resposta.