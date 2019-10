Loures. Detido homem que transportava 30 mil doses de heroína

Numa semana, PJ apanhou no aeroporto droga no valor de 500 mil euros

Um homem de 47 anos foi detido, em flagrante delito, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes, uma vez que transportava 30.000 doses de heroína, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O suspeito foi detido na passada quinta-feira. Tinha na sua posse "duas malas de viagem com 30 000 doses de heroína dissimulada e oculta", o que motivou uma busca domiciliária. O resultado desta operação foi a apreensão de "30 000 doses de heroína, 14 de ecstasy, balanças de precisão, 510 euros em numerário e outros objetos que indiciam a prática do crime de tráfico de droga".Umsa

Em comunicado, a PSP considerou que esta detenção, e a consequente apreensão deste tipo e quantidade de droga, foi "suficientemente impactante" para diminuir a sua circulação e introdução no mercado da Área Metropolitana de Lisboa, no sentido de "evitar os efeitos nefastos" do consumo deste tipo de estupefaciente.

Com antecedentes criminais, o detido já foi presente no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte - Núcleo de Loures, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.