Localizado corpo de criança desaparecida em Peniche. Pai e madrasta detidos

A Polícia Judiciária anunciou a localização, já sem vida, do corpo da criança de nove anos que estava desaparecida desde quinta-feira em Peniche. Foram detidas duas pessoas suspeitas no envolvimento na morte da criança, acrescentaram as autoridades.

A SIC avança que os detidos serão o pai, que terá dito à polícia as circunstâncias da morte de Valentina, e a madrasta. O pai tinha dito às autoridades que tinha visto a filha, pela última vez, às 01.30 da madrugada de quinta-feira, tendo o alerta para o desaparecimento sido dado já de manhã.

Segundo informações do presidente da junta de freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara, em declarações aos jornalistas no local, o corpo terá sido encontrado pela PJ num eucaliptal longe do sítio em que a criança morava.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, promete mais esclarecimentos para as 16.00.

"Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida", segundo o comunicado enviado às redações.

"Foram detidas duas pessoas suspeitas no envolvimento na morte da criança", acrescentou.

A menina já tinha desaparecido uma vez em 2018 de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.