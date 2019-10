Restabelecida a circulação na Linha de Cascais após queda de um poste

A circulação na linha ferroviária de Cascais encontrava-se interrompida, esta manhã, no troço entre S. Pedro do Estoril e Cascais. A informação foi avançada pela CP - Comboios de Portugal na sua página de Facebook e confirmada ao DN pela entidade. O normal funcionamento da linha já foi restabelecido.

Na origem da interrupção esteve a queda de uma catenária, no início desta madrugada, na zona do Monte Estoril, disse à Lusa fonte da CP. De acordo com a mesma fonte, a circulação entre Cais do Sodré (Lisboa) e S. Pedro do Estoril era o único percurso dentro da normalidade.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal disse que os trabalhos na linha ficaram concluídos pelas 8:15 e que, a partir dessa hora, a CP pôde retomar a circulação ferroviária.