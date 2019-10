Linha Azul do Metro interrompida entre Terreiro do Paço e Santa Apolónia

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se interrompida desde as 14:50 entre o Terreiro do Paço e Santa Apolónia, devido a uma avaria na sinalização, disse à Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, não há previsão para a reabertura da linha naquele troço.

No sítio oficial da empresa na Internet pode ler-se que "devido a avaria na sinalização está interrompida a circulação na linha entre as estações Terreiro do Paço e Santa Apolónia".

Esta avaria surge um dia depois de outro contratempo, segunda-feira, em que a linha vermelha esteve interrompida durante algum tempo, ao final da tarde.