"Linces" da Força Aérea transportam recém-nascido na noite da Consoada

Os "Linces" da Força Aérea transportaram na noite da Consoada um bebé recém-nascido, que necessitava de assistência médica urgente, dos Açores para o Continente. Já no dia de Natal, foi a vez dos "Pumas" serem ativados para resgatar um passageiro do navio Magellan, que estava localizado a 190 km a Sudoeste do Montijo, e que também precisava de assistência hospitalar.

Segundo o comunicado da Força Aérea, o transporte do recém-nascido foi feito pela Esquadra 504, que opera a aeronave Falcon 50. A tripulação foi ativada às 13.05 e aterrou em Lisboa pelas 22.15, tendo o recém-nascido sido transportado para uma Unidade Hospitalar acompanhado pela equipa médica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No mesmo comunicado a Força Aérea comunica que, no dia de Natal, a Esquadra 751, conhecida como Pumas, foi ativada para resgatar um homem de 83 anos do navio Magellan. "Foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6, no Montijo, e posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar", diz o comunicado.