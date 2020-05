Jovem morre afogado em praia da Costa da Caparica

Jovem estaria acompanhado por um grupo de amigos, na praia do Dragão Vermelho

Um jovem residente em Almada, com cerca de 20 anos, morreu afogado, durante a tarde deste domingo, na Costa da Caparica. O rapaz estaria acompanhado por um grupo de amigos, na praia do Dragão Vermelho.

Às 16:00, foi dado o alerta e uma equipa do Instituto de Socorros a Náufragos acorreu ao local para retirar o jovem do mar. Os bombeiros ainda tentaram reanimá-lo, na praia e na ambulância, a caminho do hospital, mas acabaria mesmo por morrer.

O caso está agora sob a investigação da Polícia Marítima de Lisboa, avança o JN.

Segundo o mesmo jornal, o Instituto de Socorros a Náufragos registou outras 11 situações de ​​​​​​​pré-afogamento nas praias da Costa da Caparica, embora nenhuma tivesse resultado em transporte hospitar.