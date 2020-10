Jovem de 16 anos morre esfaqueado na estação de comboios da Amadora

Um jovem de 16 anos morreu esta quinta-feira à noite vítima de esfaqueamento na estação de comboios da Amadora.

O rapaz morreu no local, devido a facadas na zona do tórax, disse ao DN fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa confirmou o incidente, cujo alerta foi dado às 20.13.

Na origem do esfaqueamento terá estado uma desordem entre grupos, uma informação ainda não comprovada.

No local estiveram o INEM, uma ambulância dos bombeiros de Queluz e a Polícia de Segurança Pública.

A investigação está agora a cargo da Policia Judiciária de Lisboa.

em atualização