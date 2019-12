José Fragoso escolhido para diretor de informação da RTP

José Fragoso é atualmente o diretor de programas da RTP e foi escolhido pelo conselho de administração da RTP para acumular as funções com as de diretor de informação. Ficará a ser uma espécie de diretor-geral do canal público.

Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira integram a equipa como diretores-adjuntos de informação.

A jornalista Maria Flor Pedroso colocou o lugar à disposição por considerar não ter "condições para a prossecução de um trabalho sério", após o conflito que envolveu a diretora de informação da televisão da RTP e a equipa do programa "Sexta às 9" coordenado por Sandra Felgueiras, tendo a administração aceitado a demissão.