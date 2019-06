Voos cancelados no Porto devido a problemas no radar secundário

Problemas num radar secundário está a provocar, esta sexta-feira, constrangimentos no tráfego aéreo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. "Houve uma degradação do sinal do radar secundário, que é quando o sinal fica mais fraco, cobre menos, e portanto não permitiu acomodar todos os voos previstos", confirmou ao DN a Navegação Aérea de Portugal (NAV).

"Todos os outros equipamentos estão a funcional em pleno. A degradação desse sinal obriga a acomodar menos aviões dos que estavam previstos", refere ainda o responsável pela comunicação da NAV, Paulo Lagarto. Avançou que está a proceder-se à resolução do problema no radar secundário.

De acordo com o que o DN conseguiu apurar, pelo menos três voos tiveram que ser cancelados.

A ANA - Aeroportos também confirmou ao DN que "devido a restrições operacionais da NAV no controlo de tráfego aéreo no Porto há condicionamentos na operação aeroportuária"