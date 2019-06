Viana do Castelo sob aviso laranja e outros seis distritos a amarelo

O distrito de Viana do Castelo vai estar sob aviso laranja entre as 12:00 e as 15:00 de hoje, passando depois a aviso amarelo, devido à previsão de vento forte com rajadas até 95 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Além de Viana do Castelo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real e Braga entre as 12:00 e as 18:00 de hoje devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora, sendo de 80 quilómetros por hora nas terras altas.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Braga e Viana do Castelo devido à previsão de períodos de chuva forte entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.

O aviso laranja é o segundo mais grave e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, o segundo menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro do continente céu geralmente muito nublado, temporariamente encoberto entre o meio da manhã e o final da tarde.

Estão também previstos períodos de chuva no litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a partir do final da manhã, podendo ser temporariamente moderada a forte durante a tarde, em especial no Minho, passando gradualmente a regime de aguaceiros.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte a partir da manhã, com rajadas até 80 quilómetros por hora, podendo atingir 95 quilómetros km/hora no Minho, enfraquecendo no final do dia.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte do quadrante oeste, sendo temporariamente forte com rajadas até 80 km/h durante a tarde, podendo atingir 95/100 km/h no Minho e Douro Litoral.

Na região Sul prevê-se céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado no Baixo Alentejo e Algarve até ao final da manhã e períodos de chuva, em geral fraca, a norte do Baixo Alentejo a partir do final da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e sendo pouco provável no sotavento algarvio.

Está ainda previsto vento em geral fraco do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado durante a tarde e moderado a forte nas terras altas.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 04 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Lisboa e Faro) e as máximas entre os 14 na Guarda e os 23 em Évora e Beja.