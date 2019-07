Verão vai continuar ameno e até com chuva

Vai estar calor no fim de semana mas temperaturas descem no início da semana

As temperaturas máximas em Portugal continental vão oscilar entre os 22 (Aveiro) e os 32 graus (Faro e Castelo Branco) e as mínimas entre os 12 (Guarda) e os 19 (Faro). Valores que vão manter-se estáveis durante a semana - sendo possível que em Lisboa e Setúbal se registem aguaceiros na quarta e quinta-feira. O IPMA prevê um pequeno aumento no próximo fim de semana.

Estas temperaturas andam longe dos extremos registados na Europa durante os últimos dias, apesar de esta segunda-feira as previsões apontarem para uma diminuição do calor em alguns países, nomeadamente em Espanha e França.

Após seis dias de onda de calor na Europa, que provocou pelo menos oito mortes, que fez com que em França, por exemplo, se batesse o recorde absoluto na sexta-feira com 45,9 graus no sul do país, os termómetros devem registar esta segunda-feira uma quebra de dez graus em Paris ou no noroeste francês, mas na zona leste continuam elevadas - 36 ou 37 graus.

Em Itália também são esperadas temperaturas mais suportáveis - máximas de 37 ou 38 graus.

Por outro lado, na Alemanha, especialmente no centro e leste, as temperaturas continuam altas para o país e ainda chegam a 36 ou 37 graus, sendo necessário esperar até segunda-feira para ver que baixem novamente. Segundo os serviços especializados alemães, a temperatura média de junho no país já é quatro graus mais alta do que a do período de referência internacional de 1981 até 2010.

Espanha debateu-se durante os últimos dias com vários incêndios, sendo o mais preocupante o que lavra na Catalunha e que já consumiu mais de seis mil hectares. Já está estabilizado, mas deverá ainda demorar alguns dias até poder ser considerado extinto.

Esta segunda-feira, os distritos de Beja, Évora, Portalegre, Guarda e Bragança apresentam um risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Dia em que se prevê que no continente o céu esteja pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no litoral oeste.