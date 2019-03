Vento forte no Aeroporto da Madeira cancelou 21 voos e fez divergir sete

O vento forte que se fez sentir esta terça-feira na zona do Aeroporto da Madeira obrigou ao cancelamento de 21 voos (chegadas e partidas) e sete divergiram para Porto Santo, Tenerife, Faro e Lisboa, informou fonte aeroportuária.

"A operação ainda está condicionada devido ao vento, mas a previsão aponta para uma melhoria a partir da meia-noite", disse a fonte.

A Madeira esteve sob aviso de vento forte na segunda-feira, tendo o mesmo sido cancelado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera às 06:15 desta terça-feira.

Na área do aeroporto, localizado no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, o vento continuou, no entanto, a soprar com bastante intensidade, tendo sido registadas rajadas superiores a 80 km/h.

A operação esteve condicionada durante todo o dia e afetou centenas de passageiros.