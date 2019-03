Uma greve feminista contra a justiça machista, a violência e... a política

Os cartazes eram muitos e as palavras de ordem também. Pela igualdade de direitos, contra a violência doméstica, contra as decisões do juiz Neto de Moura e também "nem uma menos, vivas nos queremos" e "Justiça machista, resistência feminista" - uma das mais repetidas na tarde desta sexta-feira, dia 8 de março, no Terreiro do Paço, um dos 13 locais onde a Rede 8 de Março organizou a Greve Feminista Internacional, uma iniciativa que acontece em mais de 40 países.

A praça ficou meia, mas viu-se apoio político. De Marisa Matias, do BE, ao primeiro-ministro, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que tutela as questões relacionadas com violência doméstica, e a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

A presença de António Costa não foi consensual. As fundadoras da Rede 8 de Março aproveitaram as suas declarações à imprensa e televisões para usar apitos e gritas palavras de ordem pelo megafone. No final, Rebeca Moore explicou a razão do seu descontentamento.

"Aqui vou falar em nome individual, sou do MAS - Movimento Alternativa Socialista nós recebemos há pouco tempo a informação de que o primeiro-ministro iria juntar-se à nossa manifestação, primeiro a título individual, depois que viria mesmo como primeiro-ministro", começou por explicar. Nós construímos esta luta o ano todo, fazemos um esforço gigante para termos estas coisas, e é um aproveitamento político, em ano de eleições, o primeiro-ministro vir saudar esta manifestação. Se ele vir o nosso manifesto tem um monte de coisas que o põem em contradição", acrescentou.

A concentração começou cerca das 17.30, anunciada pelos balões roxos e brancos.

Em cima de uma Bedford vermelha de 1983, uma das fundadoras da Rede 8 de Março.