15 mortos nas estradas no período do Natal, o dobro do ano passado

Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas nos 176 acidentes registados pela GNR no último dia da operação "Natal Tranquilo", segundo dados da corporação. De acordo com os dados registados entre as 00.00 e as 24.00 de quarta-feira, o último dia da operação "Natal Tranquilo", houve ainda 44 feridos ligeiros nos acidentes ocorridos nas estradas sob jurisdição da GNR. No total, morreram 15 pessoas nas estradas nacionais durante o período do Natal, mais do dobro do ano passado, quando morreram sete pessoas no mesmo período.

O distrito com mais acidentes registados no último dia da operação "Natal Tranquilo", entre as 21.00 da passada sexta-feira e as 24.00 de quarta-feira, foi o Porto (29), seguido de Lisboa (24), Faro e Aveiro (16), Braga (13), Viseu (11) e Coimbra e Leiria (11).A vítima mortal foi registada num acidente ocorrido no distrito de Faro e os três feridos graves em desastres em Lisboa, Viseu e Beja.

Durante a operação "Natal Tranquilo" a GNR reforçou o patrulhamento e a fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país. A operação contou com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais. O objetivo foi, segundo a GNR, prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.