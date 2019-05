Vai estar calor no fim de semana mas temperaturas descem no início da semana

A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse esta sexta-feira à Lusa que entre hoje e domingo a previsão é para continuação de tempo quente com valores da temperatura máxima bastante acima dos valores médios para esta altura do ano.

"No sábado continua o tempo quente. Vamos continuar com valores da temperatura máxima entre os 30 e os 35 graus, com exceção da zona da Serra da Estrela e da faixa costeira da região norte. No domingo continuamos ainda com tempo quente, mas prevê-se já uma descida da máxima no litoral a norte do Cabo Raso", disse.

De acordo com Maria João Frada, no domingo ainda estão previstas temperaturas de 34/35 graus para a região da Grande Lisboa, mas a partir do meio da tarde vai haver uma mudança.

"A tarde já vai ser diferente com vento fraco e gradualmente a partir da tarde instala-se uma corrente de noroeste moderada com entrada de ar do mar e temperaturas a descer muito significativamente na região da Grande Lisboa e no litoral da região centro e sul", explicou.

No início da próxima semana, o cenário já vai ser diferente com uma descida significativa da temperatura.

"Na segunda-feira, as máximas descem 03 a 06 graus e chegamos a quarta-feira com as temperaturas máximas a não ultrapassar os 20 a 25 graus, com exceção da costa sul do Algarve. Vamos ter também um aumento da nebulosidade e na segunda pode haver alguma precipitação fraca no litoral a norte do Cabo Mondego", indicou.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Braga, Leiria e Setúbal até às 17:00 de sábado.

Risco máximo em cinco concelhos do distrito de Faro

Os concelhos de Silves, Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira e Alcoutim, no distrito de Faro, apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndios vários concelhos de todos os 18 distritos de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de "reduzido" a "máximo", sendo o "elevado" o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.