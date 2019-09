Temperaturas voltam a descer na sexta-feira, mas bom tempo mantém-se no fim de semana

O tempo quente está de volta a Portugal, depois do frio que se sentiu nos últimos dias. Esta quarta e quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a subida da temperatura máxima e vento forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental. Na sexta-feira, as temperaturas voltam a descer, mas o bom tempo mantém-se no fim de semana.

Calor e vento, uma combinação que leva a que o risco de incêndio se mantenha em muitos concelhos do país.

Mais de 60 concelhos de nove distritos de Portugal continental apresentam esta quarta-feira risco máximo de incêndio, segundo o IPMA. Em risco máximo de incêndio estão concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Temperaturas vão chegar aos 35º graus na quinta-feira

Para quinta-feira, o cenário mantém-se praticamente idêntico quanto ao risco de incêndio, com as temperaturas máximas a chegarem aos 35º graus Celsius em Santarém, Setúbal e Évora.

No final da semana, as temperaturas voltam a descer, mas não em todo o país.

De acordo com as previsões do IPMA, "há possibilidade de aguaceiros e trovoada nas regiões Centro e Sul, em especial no interior e a partir da tarde" de sexta-feira. Prevê-se para este dia uma "pequena subida da temperatura mínima" e de "pequena subida da temperatura máxima na região Norte".

A previsão do IPMA aponta para que Braga seja a cidade mais quente do país na sexta-feira, com 36º graus Celsius. Os meteorologistas esperam, no entanto, uma descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.

Pequena descida da temperatura no fim de semana

No sábadoespera-se uma "pequena descida" dos valores máximos nas regiões Norte e Centro. Há também a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no interior e a norte do Baixo Alentejo", refere o IPMA. Estima-se que a temperatura máxima nesse dia ronde os 30º graus e a mínima seja de 20º graus.

"Períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado no sotavento algarvio. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial no interior", é o que está previsto para domingo, segundo o IPMA, que espera ainda uma "pequena descida de temperatura na região Norte".

Ainda assim, prevê-se para o último dia do fim de semana uma temperatura máxima de 28º graus Celsius e a mínima será de 18º Celsius.