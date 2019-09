Temperaturas acima dos 30º em todo o país, Alentejo pode chegar aos 40º

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), só Viana do Castelo fica abaixo dos 30.ªC esta terça-feira. O litoral estará um pouco mais fresco do que o interior do país, onde as temperaturas serão todas acima dos 35.ºC, sendo que Santarém e Beja são os distritos mais quentes.

As elevadas temperaturas devem-se, diz o IPMA, a um anticiclone instalado a noroeste dos Açores que provocou uma corrente de leste em Portugal Continental desde segunda-feira e que se irá prolongar até ao final desta semana.

Segundo o instituto, "os valores da temperatura máxima deverão variar entre 30 e 35°C na generalidade do território, podendo atingir valores entre 35 e 40°C em alguns locais do interior do Alentejo, vale do Tejo e Beira Baixa". A descida gradual da temperatura só se dará a partir de quarta-feira e ainda assim muito ligeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O vento irá predominar do quadrante leste, pontualmente com ocorrência de brisa marítima no litoral.



Até 5 de setembro (quinta-feira), os valores de temperatura da água do mar irão variar entre 14 e 16º no litoral Norte e Centro, entre 16 e 19ºC no litoral oeste da região Sul e no Algarve entre 19 e 24ºC.

As regiões autónomas dos Açores e da Madeira escapam ao calor, já que em ambas as temperatura máximas vão rondar os 24.ºC.