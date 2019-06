Sismo de 3.8 não foi sentido, mas só hoje já foram registados nove em Portugal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já registou nove sismos em território português no dia de hoje, o mais forte de magnitude 3.8 na escala de Richter ao largo do cabo de São Vicente, que não terá sido sentido.

Este abalo, pelas 10.27, com um epicentro a cerca de 80 km a sudoeste do cabo de São Vicente, levou à emissão de um comunicado por parte do IPMA. "Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", diz o texto.

O abalo mais fraco registado pela rede de sismógrafos portuguesa até ao meio-dia desta terça-feira, segundo o site do IPMA, teve o epicentro a sudeste da Batalha e foi de magnitude 0.4, às 01.10.

Além do sismo de 3.8, registou-se outro de magnitude 2.7 a oeste do Faial, às 06.04. Na mesma região já foi registado outro, de 2.1, às 10.30.