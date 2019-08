Governo aceita mediar conflito mas pede fim da greve para "negociação ter sucesso"

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) recorreu à mediação do Governo para tentar chegar a um entendimento com a Antram. Foi este o resultado da reunião do sindicato com o Governo - e com a presença do mediador externo Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, escolhido pelo SNMMP. A Antram não esteve presente na reunião que teve início às 15:00 na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) .

"Nunca recusámos mediação. Trata-se de mediação com outros moldes", esclareceu Francisco São Bento, presidente do sindicato, aos jornalistas, à saída da DGERT, garantindo que "a greve será desconvocada assim que o conflito for resolvido".

"Cabe agora ao Governo tentar colocar-se à mesa de negociações com a Antram", uma vez que o patronato já disse que não se senta à mesa com o sindicato enquanto a greve não for desconvocada, reforçou o presidente do sindicato.

A mediação será feita, de acordo com São Bento, em "reuniões bipartidas" nas quais o Governo terá reuniões em separado com cada uma das partes em conflito.

À saída da DGERT, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, afirmou que não houve uma reunião, porque a Antram não comparece, e o que aconteceu foi a entrega de um documento por parte dos sindicatos "para pedir o mecanismo de mediação que está previsto no código de trabalho".

A mediação trata-se de um direito previsto no Código do Trabalho, que "pode ser espoletado por qualquer uma das partes", explicou Miguel Cabrita.

Cabe agora ao Governo "nomear um mediador no prazo de 10 dias e contactar a Antram", o que será feito de "imediato", afirmou o governante.

"Este mecanismo foi posto à disposição das partes há mais de uma semana", fez questão de recordar Miguel Cabrita, que tal como o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apelou ao fim da greve. Aos jornalistas considerou que se existir uma desconvocação da greve este processo de mediação tem mais hipóteses de sucesso.

"O tempo que a greve vai durar, só as partes o podem dizer", acrescentou.

Sobre o acordo de ontem à noite entre Antram e Fectrans, Pedro Pardal Henriques, porta-voz do SNMM , disse que não vai comentar acordos em que o sindicato não teve intervenção. "Não comentamos acordos em que não intervimos", frisou, acrescentando que não se irá afastar das suas funções, tal como a Antram pediu.

"Estarei sempre do lado do sindicato e sempre que for necessário estarei presente", disse o advogado.