Sindicato já admite fazer cedências com mediador do Governo

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reconheceu esta quinta-feira que a mediação é o melhor caminho para desbloquear o conflito entre os motoristas e a Antram e admitiu algumas cedências por parte dos motoristas.

"Chegámos à conclusão de que o melhor caminho a seguir é a mediação e fizemos um requerimento ao Governo que foi aceite e há possibilidade de nos reunirmos já amanhã [sexta-feira]", explicou Francisco São Bento, depois de ter conversado cerca de 10 minutos com os grevistas que se juntaram na Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, Lisboa, e que concordaram com a decisão do sindicato.

O sindicalista explicou que haverá reuniões bipartidas, prevendo-se que, numa primeira fase, pelo menos, os sindicatos não se sentem à mesma mesa que a Antram.

"Estaremos presentes com o Governo como a Antram também estará, mas nada impede que, se houver um bom clima, não possamos sentarmo-nos na mesma mesa de negociações", acrescentou o presidente do sindicato.

"Agora está tudo em aberto. Quando estamos numa mesa de negociações, possivelmente terá de haver cedências de parte a parte. Se fizermos cedências, levaremos a informação aos nossos associados e se forem aprovadas por eles assinaremos o acordo", frisou.

Apelo à calma dos motoristas

Francisco São Bento apelou também à calma dos motoristas e disse que estes iam respeitar as decisões do Governo e cumprir os serviços mínimos.

Questionado sobre a possibilidade de suspensão da greve durante o período de negociações, o sindicalista afirmou que a paralisação dos motoristas "vai manter-se nos mesmos pressupostos das oito horas diárias e, se tiver de durar mais três, quatro ou cinco dias, assim será.

Sindicato pediu ao Governo o fim da requisição civil

Contudo, o sindicalista ressalvou que, "dada a extrema gravidade da situação e a urgência, não deverá demorar muito tempo para as negociações começarem". "Vamos manter a esperança de que nos próximos dias possamos iniciar o diálogo e chegar à resolução que todos esperam".

O dirigente do sindicato pediu também ao Governo que descarte a requisição civil, dizendo que os motoristas estão a "acatar todas as ordens e a cumprir os serviços mínimos e as oito horas diárias" de trabalho.

"Neste momento, não faz sentido nenhum a existência de uma requisição civil, uma vez que os trabalhadores estão a cumprir o que lhes foi requerido. Não tem nenhum efeito e até apelava ao Governo para que ponderasse e a levantasse", afirmou.

Motoristas recorreram à mediação do Governo

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) recorreu à mediação do Governo para tentar chegar a um entendimento com a Antram. Foi este o resultado da reunião do sindicato com o Governo - e com a presença do mediador externo Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, escolhido pelo SNMMP. A Antram não esteve presente na reunião que teve início às 15:00 na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) .

"Nunca recusámos mediação. Trata-se de mediação com outros moldes", esclareceu Francisco São Bento, presidente do sindicato, aos jornalistas, à saída da DGERT, garantindo que "a greve será desconvocada assim que o conflito for resolvido".

"Cabe agora ao Governo tentar colocar-se à mesa de negociações com a Antram", uma vez que o patronato já disse que não se senta à mesa com o sindicato enquanto a greve não for desconvocada, reforçou o presidente do sindicato.

Secretário de Estado pede a desconvocação da greve

À saída da DGERT, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, afirmou que não houve uma reunião, porque a Antram não comparece, e o que aconteceu foi a entrega de um documento por parte dos sindicatos "para pedir o mecanismo de mediação que está previsto no código de trabalho".

A mediação trata-se de um direito previsto no Código do Trabalho, que "pode ser espoletado por qualquer uma das partes", explicou Miguel Cabrita.

Cabe agora ao Governo "nomear um mediador no prazo de 10 dias e contactar a Antram", o que será feito de "imediato", afirmou o governante.

"Este mecanismo foi posto à disposição das partes há mais de uma semana", fez questão de recordar Miguel Cabrita, que tal como o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apelou ao fim da greve. Aos jornalistas considerou que se existir uma desconvocação da greve este processo de mediação tem mais hipóteses de sucesso.

"O tempo que a greve vai durar, só as partes o podem dizer", acrescentou.

Sobre o acordo de ontem à noite entre Antram e Fectrans, Pedro Pardal Henriques, porta-voz do SNMM , disse que não vai comentar acordos em que o sindicato não teve intervenção. "Não comentamos acordos em que não intervimos", frisou, acrescentando que não se irá afastar das suas funções, tal como a Antram pediu.

"Estarei sempre do lado do sindicato e sempre que for necessário estarei presente", disse o advogado.