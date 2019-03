Sergio Moro e dois prémios Nobel nas Conferências do Estoril

Sergio Moro, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, responsável pela detenção de Lula da Silva enquanto juiz do processo Lava-Jato, vai ser um dos oradores das Conferências do Estoril, que decorrem de 27 a 29 de maio. No ano em que comemoram uma década de existência, as conferências têm como tema "Empoderando a humanidade: do local à justiça global".

Moro ficou conhecido a nível internacional por dirigir em primeira instância, entre 2014 e 2018, o megaprocesso de corrupção conhecido como Lava-Jato que já levou à detenção de dois ex-presidentes do Brasil. Lula da Silva está preso desde abril do ano passado e Michel Temer foi detido nesta quinta-feira. O juiz federal aceitou integrar o governo de Jair Bolsonaro em novembro de 2018.

O evento vai decorrer na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, e durante três dias vai acolher personalidades distinguidas com o Prémio Nobel, intelectuais, ativistas e decisores políticos, empreendedores e filantropos, bem como académicos e estudantes. "Todos os dias eles mudam o mundo e vêm às Conferências do Estoril para partilhar as suas histórias", lê-se na apresentação das conferências.

Rigoberta Menchú é Nobel da Paz pela defesa dos povos indígenas. © REUTERS/Guillermo Granja

Entre os oradores destacam-se dois prémios Nobel - Rigoberta Menchú Tum, a guatemalteca ativista dos direitos humanos distinguida em 1992 pela Academia sueca com o Nobel da Paz pelo seu trabalho em defesa dos povos indígenas, e Edmund Phelps, que venceu o Nobel da Economia em 2006 com trabalhos sobre a inflação e os seus efeitos sobre o desemprego.

Ahmad Nawaz (ativista para a paz e educação), Anne Applebaum (colunista do The Washington Post e laureada com o Prémio Pulitzer em 2004), Benedetta Berti, chefe da Unidade de Planeamento de Políticas no gabinete do secretário-geral da NATO; Bernard Kouchner, co-fundador dos Médicos Sem Fronteiras e dos Médicos do Mundo, Edit Schlaffer, fundadora e diretora da Mulheres Sem Fronteiras, bem como o Miguel Pinto Luz, vice-presidente fazem igualmente parte do painel de oradores.

Para falar de questões económicas estão ainda presentes nas Conferências do Estoril Cátia Batista, professora associada de Economia da Universidade Nova de Lisboa e Daniel Traça, reitor e professor da Nova School of Business and Economics, bem como o Prémio Nobel Edmund Phelps.