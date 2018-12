"Réveillon" sem chuva no continente mas com muito frio

Fogo de artíficio no Terreiro do Paço, em Lisboa, para assinalar o início do novo ano

"A noite da passagem de ano será fria, com pouca ou nenhuma nebulosidade e vento fraco. A baixa probabilidade de ocorrência de precipitação fraca para o Algarve, anteriormente prevista, diminuiu, não se prevendo que ocorra precipitação durante este período."

A informação consta numa previsão do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). No comunicado, lê-se que "a temperatura máxima do ar deverá variar entre 14 e 18ºC, exceto no interior norte e centro onde deverá variar entre 8 e 14ºC".

Já a temperatura mínima do ar "deverá variar entre -2 e 4ºC nas regiões do interior norte e centro, entre 8 e 10ºC no Algarve e entre 4 e 8ºC no restante território". Prevê-se também "formação de geada em alguns locais do interior, em especial do Norte e Centro".

Até ao dia 1 de janeiro de 2019, "o estado do tempo no continente será influenciado por um anticiclone localizado sobre o Golfo da Biscaia e por uma depressão, pouco cavada, centrada junto a Marrocos, com maior expressão nos níveis altos e em deslocamento gradual para oeste".

Mapa das previsões do IPMA para amanhã, 31 de dezembro © IPMA

O vento será "em geral fraco do quadrante leste, sendo por vezes moderado a forte nas terras altas e na costa sul do Algarve, principalmente no barlavento, enfraquecendo na região Sul a partir da tarde de dia 31" e "prevêem-se ondas de sueste com 1,5 a 2,5 metros na costa sul do Algarve".

Para a Madeira, o IPMA prevê uma passagem de ano chuvosa e temperaturas que poderão ir até aos 21 graus.

Nos Açores as temperaturas poderão chegar aos 19 graus, com previsão de aguaceiros fracos nos grupos central e oriental, amanhã, algo que deverá acontecer tanto amanhã (31) como na terça-feira, 1 de janeiro. Contudo, para o primeiro dia do novo ano estão também previstos períodos de chuva no grupo ocidental.