Reunião do governo com a ANTRAM e a Fectrans adiada para terça-feira

A reunião entre o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e Fectrans foi adiada para terça-feira, às 09:30.

De acordo com uma fonte da ANTRAM ouvida pela TSF, as duas estruturas entenderam adiar a reunião com o governo, agendada para esta segunda-feira devido ao adiantado da hora.

Este encontro estava agendado para as 15:00, tendo sido adiado depois para as 18:00. A reunião do ministro Pedro Nuno Santos com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, que começou esta manhã, e que às 19:50 ainda decorria, inviabilizou, no entanto, o encontro entre governo e os patrões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) convocaram uma greve por tempo indeterminado, a partir de dia 12, que ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.

O vice-presidente do SNMMP disse no sábado ter "várias propostas" para apresentar na reunião desta segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a greve.

"Existem várias propostas que nós queremos apresentar ao senhor ministro das Infraestruturas [Pedro Nuno Santos] e à ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias]" na reunião, disse à Lusa Pedro Pardal Henriques.

Entre as principais propostas está a negociação de um contrato coletivo de trabalho "com um prazo de tempo mais estendido com as coisas que, quer uma parte quer outra, entendam reivindicar", acrescentou o vice-presidente do SNMMP.

A proposta, adiantou Pardal Henriques, passa por aumentar o salário base dos motoristas para mil euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional, o que permite "um prazo mais dilatado, quer para que as empresas possam cumprir com aquilo que ficar estabelecido no CCT, quer para que haja a paz social que o país necessita".

Em atualização.