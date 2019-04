Realojamento do Bairro da Jamaica fica concluído até dezembro

Começou esta sexta-feira a demolição da Torre 10 do Bairro da Jamaica, no Seixal, de onde saíram em dezembro 60 famílias que foram realojadas pelo concelho. Até ao final do ano vão ser demolidos mais três edifícios, anunciou o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos.

Ao todo, mais 74 famílias vão deixar o bairro da Jamaica, antecipando um processo que a autarquia pensava concluir em 2022.

As famílias que saem do Bairro da Jamaica até dezembro vão ser realojadas em casas que a câmara municipal do Seixal vai adquirir no concelho num investimento total de mais de 15 milhões de euros.

A demolição da Torre 10 do Bairro da Jamaica deveria ter começado em dezembro, mas foi travada devido a um litígio judicial entre o proprietário do terreno e a autarquia, agora resolvido.

O presidente da câmara do Seixal, Joaquim Santos, eleito pela CDU, esteve no Bairro da Jamaica a assistir à primeira fase da demolição. Foi lá que anunciou que a câmara antecipou o processo de realojamento destes moradores. Inicialmente, tudo apontava para 2022 para a sua conclusão.

Bairro da Jamaica, palco de incidentes

Os trabalhos de demolição vão prosseguir no lote 13. É neste edifício que vive a família Coxi, que esteve no centro dos incidentes com a PSP, em janeiro. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostrava imagens de violência que motivaram processos aos agentes policiais que estavam no Bairro da Jamaica. O pai desta família, Fernando, acusou a polícia de violência sobre o filho, Hortênsio.

O Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes ocorridos entre populares e elementos da PSP. A força policial também decidiu abrir um inquérito interno para averiguar o que tinha acontecido. Os agentes envolvidos foram alvo de processos disciplinares.

Realojamento pelo concelho do Seixal

As casas do Bairro da Jamaica foram ocupadas na década de 80 do século passado. Os edifícios estavam por terminar, ainda em tijolo, e foram sendo ocupados pessoas que vieram das antigas colónias.

"Já tivemos um realojamento que se iniciou com o programa PER em 1993 e terminou em 2001. Infelizmente, este tipo de realojamento resolve um problema mas cria outro. A câmara sempre pensou que construir bairros, retirar as pessoas de um lado e colocá-las no outro não resolveria os nossos problemas. Ou seja, resolvia o da habitação, mas criava problemas sociais diferentes", explicou ao DN Manuela Calado, vereadora com os pelouros da educação, desenvolvimento social, juventude e gestão urbanística no Seixal, em janeiro, quando o realojamento começou.

A vereadora adiantava que este projeto foi amadurecido durante muito tempo. "Começou a pensar-se que seria importante que quando as pessoas fossem realojadas não o fossem num único sítio, mas que pudessem ser integradas na comunidade. E como se faz essa integração? É colocando as pessoas aleatoriamente no concelho. Essa ideia foi amadurecendo, fomos construindo a estratégia e fomos apresentando e, quando digo apresentando, foi ao longo do tempo - passaram ministros, secretários, presidentes do IHRU mas nunca ninguém se sentou em conjunto com a câmara, olhou para aquela estratégia." Só em 2017, com a criação da Secretaria de Estado da Habitação, os responsáveis autárquicos conseguiram apoios para mudar a lógica de realojamento.