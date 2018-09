Rapto e violação no Seixal: menina ajudou PJ a identificar agressor

Passaram quase 48 horas do momento em que uma menina foi raptada e violada por um homem bêbado que a levou de um parque infantil no Seixal. De acordo com as últimas informações recolhidas pelo DN, a Polícia Judiciária (PJ) sabe quem é o agressor e tem montada, com a ajuda da PSP, uma caça ao homem naquela zona. A identificação do suspeito foi feita com a ajuda da própria menina que, apesar dos seus sete anos, surpreendeu os inspetores da Judiciária, descrevendo e reconhecendo o seu agressor através de imagens que lhe foram mostradas.

O suspeito, de origem são-tomense, estaria embriagado, tem entre 30 a 40 anos e não seria conhecido. No sábado pelas 18 horas, aproximou-se da menina quando esta brincava com dois primos mais velhos, um deles com nove anos, num parque infantil da localidade de Amora, no Seixal. A mãe tinha-se ausentado por instantes com o filho mais novo, com poucos meses que terá tido um problema. O parque é frequentado pelos residentes, com muitas crianças, sem registos de incidentes.

Conforme o DN noticiou, de acordo com uma fonte policial, a criança só foi encontrada por um popular na madrugada de domingo, cerca das cinco da manhã. Foi entregue à PSP e levada ao hospital para fazer exames médicos que confirmaram que tinha sofrido a violação.

(Em atualização)