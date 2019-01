Quadratura do Círculo na TVI

Quadratura do Círculo

O programa "Quadratura do Círculo" vai passar a ser emitido na TVI 24. O programa de análise política continuará a ser transmitido à quinta-feira, precisamente no mesmo horário - às 23:00 -, e contará com os mesmos intervenientes: Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho. A moderação continuará a cargo de Carlos Andrade.

Exibido pela última vez na SIC Noticias já no próxima quinta-feira, dia 24 de janeiro, a estreia na nova casa deverá acontecer logo na semana seguinte, a 31 de janeiro, ou, hiato máximo, a 7 de fevereiro.

A continuidade do projeto nos termos em que foi mantido na Sic notícias foi um dos requisitos exigidos pelos participantes. E não foram poucos os convites. Além da TVI, o programa recebeu igualmente propostas da RTP - a estação pública chegou a ser dada como a nova casa do programa - e do Porto Canal.

O programa de debate político "Quadratura do Circulo" nasceu na TSF, no final dos anos 80, com o nome "Flashback". Transmitido aos Domingos, ao final da manhã e moderado por Emídio Rangel, teve como primeiros comentadores José Magalhães, José Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente.

Com a saída de Vasco Pulido Valente do programa, sucedeu-lhe Miguel Sousa Tavares e mais tarde Nogueira de Brito. Emídio Rangel deu lugar a Carlos Andrade na moderação.

Passou, nos anos 90, a ser transmitido também na televisão, na SIC, mantendo o nome "Flashback". Em Janeiro de 2004, o mesmo programa, com José Pacheco Pereira, José Magalhães, António Lobo Xavier (que substituiu Nogueira de Brito) e Carlos Andrade na moderação, retoma a emissão na SIC Notícias. Novo nome: "Quadratura do Círculo".

Em 2005, José Magalhães seria substituído por Jorge Coelho. Este daria lugar a António Costa, regressando em 2008.