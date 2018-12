PSP divulga os 25 locais onde vão estar os coletes amarelos

A Polícia de Segurança Pública divulgou os 25 locais em 17 cidades onde são esperadas manifestações do Movimento Vamos Para Portugal como Forma de Protesto. No comunicados onde refere que estas são localizações apenas na sua área de responsabilidade a PSP frisa que "desenvolverá todas as ações necessárias para garantir a segurança, ordem e tranquilidades públicas, bem como os direitos, liberdades e garantias dos cidadão, nomeadamente estabelecendo um equilíbrio entre o exercício do direito de manifestação e o direito à livre circulação, em especial à circulação rodoviária".

Os locais são os seguintes:

Lisboa - Praça Marquês de Pombal - Assembleia da República; Palácio de Belém e Autoestrada 8 (Torres Vedras-Lisboa);

Porto - VCI-Nó de Francos e Av. da AEP;

Açores - Ponta Delgada;

Madeira - Rotunda do Infante;

Aveiro - Pingo Doce - Aveiro Híper;

Braga - Nó de Enfias;

Bragança - Mirandela/Bragança;

Castelo Branco - A23

Coimbra - Rotunda Casa do Sal;

Évora - Praça do Giraldo e Rossio São Brás;

Faro - Praça 1.º Maio (Portimão) e Rotunda Fórum Algarve;

Guarda - Rotunda Ti Joaquina;

Leiria - Caldas da Rainha e Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Leiria);

Santarém - Rotunda do Continente;

Setúbal - Rotunda dos "Golfinhos";

Viana do Castelo - Praça da República;

Viseu - Junto à Câmara Municipal de Viseu; Rossio

Outros locais

A esta lista da PSP juntam-se outros locais em que estão previstos protestos: Ponte Vasco da Gama; Túnel do Marão; Vila Real; Barcelos; Famalicão; Ovar; Lamego; Covilhã; Ourém; Portagens de Alverca; IC 19 e Beja.