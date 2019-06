PSP detém seis homens por violência doméstica. Um matou companheira

Uma mulher morreu na sequência de maus tratos por parte do companheiro que foi detido pela Polícia de Segurança Pública. De acordo com esta polícia o homem, de 44 anos, foi detido na passada quinta-feira, na freguesia da Penha de França, em Lisboa, pelo crime de violência doméstica. Em comunicado, a PSP revela que as agressões aconteciam, pelo menos, desde 2017, "havendo episódios praticados na presença do filho de ambos". O suspeito já foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Na terça-feira da semana passada, a PSP deteve na mesma freguesia um homem de 61 anos que exercia violência doméstica sobre o pai, de 88 anos, "por vezes com extrema agressividade". Depois de presente a tribunal, o homem foi internado numa instituição.

Nesse mesmo dia, na freguesia lisboeta de Alcântara, foi detido um homem, de 40 anos, com base numa situação de violência doméstica praticada em maio passado. "Na altura, o suspeito agrediu a vítima com um pau, nos membros inferiores tendo-lhe causado fraturas na tíbia e no perónio", indicou a PSP, acrescentando que o homem ficou em prisão preventiva.

Na sexta-feira, a polícia deteve um indivíduo de 40 anos, em São João da Talha (concelho de Loures), pouco depois de ter "agredido a vítima e partido tudo o que se encontrava no interior do quarto, na presença dos três filhos" da mulher. "Um deles foi acometido de doença súbita e transportado ao Hospital de Santa Maria", indicou a PSP. O suspeito foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

No sábado, na freguesia da Estrela, em Lisboa, foi detido um homem, com 41 anos, que agrediu a ex-mulher, com quem teve um relacionamento de 15 anos e de quem se encontrava separado há um mês.

"O suspeito, que se tinha deslocado à residência da vítima para visitar um filho de ambos, reagiu com agressividade e agrediu a mesma, ao mesmo tempo que visionava os telemóveis para verificar as chamadas da vítima. Esta fugiu para o interior da sua viatura, altura em que o suspeito lhe furou os pneus dianteiros com uma faca, não impedindo contudo que a mesma se deslocasse em direção à Esquadra da PSP onde ficou em segurança", lê-se no comunicado.

Ao suspeito foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência e a proibição de contacto com a vítima.

Na segunda-feira, em Vila Franca de Xira, foi detido um homem, com 46 anos, por "reiteradamente agredir e perseguir a sua ex-companheira, danificando bens materiais pertencentes à vítima". Frisando que, desde quinta-feira passada, a PSP "foi acionada por seis vezes e prestou acompanhamento e a segurança necessária" à mulher, a polícia refere que o suspeito ficou proibido de se aproximar da vítima.