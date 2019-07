PSP brinca com a estreia da terceira temporada de La Casa de Papel

A Polícia de Segurança Pública (PSP) partilhou, esta sexta-feira, um post no Facebook no qual brinca com a estreia da terceira temporada da série La Casa de Papel. A nova temporada da série espanhola estreia esta sexta-feira - 19 de julho - na plataforma Netflix e conta com uma surpresa - a ex-inspetora Raquel Murillo é agora Lisboa e integra o gangue de assaltantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A PSP diz estar "de olho no Professor" e promete estar em alerta máximo, caso algum assaltante passe por Lisboa, e em "cooperação" com os colegas da Polícia Nacional espanhola. As frases acompanham a famosa máscara de Salvador Dali utilizada para esconder a identidade dos assaltantes.

Post publicado na rede social pela PSP. © Facebook\ Polícia de Segurança Pública

A Guarda Nacional Republicana (GNR) também mostrou o seu sentido de humor e partilhou no Instagram uma publicação em que mostra a "investigação criminal" e questiona se o grupo estará por Portugal.

Publicação feita pela GNR na qual está em curso uma "investigação criminal", fazendo referência a La Casa de Papel. © Instagram\Guarda Nacional Republicana

A série está de volta e pronta para ser mais um sucesso. A Netflix partilhou o trailer há cerca de três meses, o que deixou os fãs da série espanhola, ansiosos pelo seu regresso.

La Casa de Papel é uma série espanhola transmitida pela Netflix, tendo-se tornado num dos maiores sucessos da plataforma. A história de um roubo, estruturado e bem planeado, à Casa da Moeda espanhola, conquistou os internautas em todo o mundo.

A trama desenrola-se quando oito pessoas entram na Casa da Moeda espanhola e fazem reféns todos os visitantes. Os assaltantes fabricam o seu próprio dinheiro seguindo ordens do Professor, um génio do crime, que, do lado de fora, arquiteta planos e avisa os oito membros do grupo caso alguma coisa esteja para acontecer.

A terceira temporada da série estreia hoje na Netflix.