PSP alerta: "Cuidado com quem se abriga nas rodas do seu carro"

A Polícia de Segurança Pública utilizou as redes sociais para alertar os donos de viaturas relativamente às vidas que podem salvar com "um ligeiro toque na roda". Neste caso, as autoridades avisam que vários animais, com o frio que se faz sentir, tendem a procurar abrigo nas rodas das viaturas.

Assim, a PSP aproveitou o início de janeiro, que adjetiva de "mês mais frio do ano", para chamar atenção para os que procuram um lugar mais quente nas "rodas das viaturas, que permanecem mornas após a marcha". "Com o frio, cuidado com quem se abriga nas rodas do seu carro", alerta.

"Por vezes basta um ligeiro toque na roda para salvar uma vida. Apelamos à partilha!", lê-se ainda na publicação.