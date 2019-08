Prisão preventiva para homem que sequestrou e agrediu a namorada em Barcelona

Ficará preso a aguardar julgamento, o homem que no início desta semana alegadamente sequestrou a portuguesa Margarida Simões, 25 anos, em Barcelona.

O suspeito foi detido esta quinta-feira no Seixal. Está indiciado pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica, avançou a Policia Judiciária

Alerta do desaparecimento na segunda-feira

O alerta de desaparecimento de Margarida Simões foi dado na segunda-feira na localidade de Sant Pere de Ribes, em Barcelona. Os Mossos d'Esquadra divulgaram nessa manhã que a jovem fora vista pela última vez no dia 19 de agosto ao final do dia na zona do castelo de Sant Pere de Ribes. Sabe-se hoje que terá combinado beber um café com o suspeito, com quem manteve uma relação marcada pela violência.

Testemunhas relataram mais tarde às autoridades espanholas como o alegado sequestrador agrediu e raptou a jovem. Terão voltado a Portugal. O homem, de 30 anos, manteve a jovem em cativeiro na garagem da sua casa. Foi agredida e ameaçada de morte.

Margarida Simões tinha apresentado queixa contra o ex-namorado. Foi na sequência destas agressões que terá fugido para Barcelona.

Na terça-feira ao fim do dia, a jovem foi localizada no Seixal, onde o suspeito, com quem manteve uma relação, foi detido na quinta-feira.