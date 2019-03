Primeira meia-maratona de Santa Maria da Feira com recorde de estreantes

É já neste sábado - 23 de março - que decorre a primeira Meia-Maratona da Primavera de Santa Maria da Feira. Segundo a organização, "esta deverá ser uma das meias-maratonas com o maior número de estreias de sempre", dado que "muitos dos inscritos vão correr a distância pela primeira vez", disse ao DN Paulo Sérgio Pais, diretor da empresa municipal Feira Viva, responsável pela prova.

"A ideia nasceu do Europarque Running, um projeto com dois anos, em que envolvemos a comunidade na prática desportiva, primeiro nas caminhadas, depois no running e agora vão tentar a meia maratona", explicou.

O responsável dá o exemplo e vai participar na prova, um desafio que entende ser de superação individual: "Quero ficar à frente de mim próprio e posso estender esta afirmação a todos os participantes, porque a superação é individual, positiva, motivadora e construtora de autoestima", define.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A corrida terá os 21 quilómetros regulamentares e inclui uma caminhada de seis quilómetros, esta última sem objetivo competitivo. Todo o percurso será animado em vários pontos com música e elementos cénicos (A.R.C.O e Escola de Samba KanKans).

A comissão de frente da prova é formada por uma carrinha "pão de forma", scooters e bicicletas.

A entrada dos atletas no relvado do Estádio Marcolino Castro é um dos grandes momentos da meia-maratona: o nome de cada um dos participantes irá surgir no ecrã gigante à medida que entram no recinto.

Programa da festa da meia-maratona

O programa conta ainda com atividades para as famílias, com insufláveis, canoas, bumper balls, trampolins e carros a pedais. Paralelamente acontecerão doisateliês: de pinturas faciais alusivas à primavera, promovido pelo Zoo de Lourosa com a presença da mascote O Pato Mandarim, e ainda um ateliê de trabalhos manuais sobre a água, desenvolvido pelas Termas Caldas de São Jorge e com a presença do Gotinhas.

Às 15.00 atuam em palco as Mascotes de Perlim, seguindo-se um momento fotográfico para os fãs; às 16.00 é a vez dos Dance Fusion, que darão uma aula, e às 17.00 é a Zumba Party.

Além da entrega de troféus, a prova irá atribuir prémios pecuniários entre os 50 e os 150 euros - mas haverá ainda vouchersde oferta aos participantes com melhores tempos de prova.

O júri da meia-maratona é formado por elementos do Conselho de Arbitragem da Associação de Atletismo de Aveiro.

O arranque da prova está marcado para as 18.00 e as inscrições estão abertas em experience.europarque.pt, em todos os Clubes HMC (Feira, Fiães e Lourosa) e também no Europarque. As inscrições são limitadas a 3000 participantes e os preços variam entre os 7€ e os 29€.