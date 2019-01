99 kgs de carne de vacas doentes da Polónia apreendidas em Portugal

O Ministério da Agricultura anunciou ter apreendido já o lote de carne contaminada exportada pela Polónia que deu entrada em Portugal. São 99 kgs de carne de vaca que foi apreendida a um operador retalhista em Portugal e que já foram encaminhados para destruição.

A ação das autoridades portuguesas foi efetuada após a Rede de Alerta Rápido, que integra o sistema de Segurança Alimentar da União Europeia, ter emitido um alerta "dando nota da deteção de um lote de carne de vaca sem condições para entrar na cadeia de consumo, com origem na Polónia, tendo como destino um operador retalhista em Portugal".

"As autoridades nacionais desencadearam de imediato todas as diligências, tendo apreendido a totalidade do lote de carne (99 Kg), que foi encaminhado para destruição", informa o Ministério da Agricultura, acrescentando que a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) apresentou já o relatório da situação às autoridades europeias.

O responsável polaco pelos serviços veterinários disse hoje que a Polónia exportou 2700 quilos de carne que se suspeita ser de animais doentes, abatidos num matadouro sem condições a 100 kms de Varsóvia. Entre os dez países da União Europeia para onde foi exportada esta carne encontra-se Portugal.

A DGAV reforçou a fiscalização nos matadouros portugueses, já que estes funcionam também como entrepostos, disse ao DN fonte do Ministério da Agricultura. O que veio a surtir resultados imediatos.

A situação da carne imprópria para consumo foi denunciada no início da semana por um canal de televisão polaco, TVN, que difundiu imagens do matadouro em que se veem animais doentes, com feridas à vista. Sendo a Polónia um dos maiores produtores de carne da UE, existe preocupação com a situação. Por ano, os polacos produzem cerca de 560 mil toneladas de carne bovina, 85% da qual é exportada.

Pawel Niemczuk, responsável pelos serviços veterinários da Polónia, confirmou que foram exportados 2700 quilos de carne deste matadouro sob suspeita para dez países da UE: Roménia, Suécia, Hungria, Estónia, Finlândia, França, Espanha, Lituânia, Portugal e Eslováquia.

O comissário europeu da segurança alimentar já pediu aos estados-membros para reforçarem a fiscalização e a tomarem medidas rápidas. Em comunicado, o lituano Vytenis Andriukaitis dirigiu-se também à Polónia: "Exorto as autoridades polacas a concluírem urgentemente as suas investigações, tomando todas as medidas necessárias para garantir o respeito da legislação da UE, incluindo sanções eficazes, rápidas e dissuasivas contra os autores de um comportamento criminoso que representa um risco para a saúde pública e retrata um tratamento inaceitável dos animais."

