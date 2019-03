Portugal Mobi Summit realiza-se em Outubro em Cascais. E passa pelo país inteiro

Durante os quatro dias de outubro irão ser discutidas várias temáticas sobre a evolução da mobilidade com a realização de workshops e sessões plenárias onde será discutido o futuro da mobilidade. Esta será a segunda edição do evento (anteriormente denominado Lisbon Mobi Summit).

O evento é organizado pelo Global Media Group (que edita o Diário de Notícias, entre outros) e pela EDP e conta com o apoio da Vida Verde, Fidelidade, CEiiA, Câmara Municipal de Cascais, para além do alto patrocínio do Presidente da República.

Na apresentação do Portugal Mobi Summit, José Mendes, Secretário de Estado Adjunto da Mobilidade, sublinhou a importância da realização de um evento internacional como o Portugal Summit que contribuirá para a mudança da imagem do país com a tecnologia a nível internacional e, também para que a mobilidade seja vista como "um instrumento de acesso social, onde ninguém é deixado para trás".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por sua vez, Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial, principal patrocinador do Portugal Mobi Summit pelo segundo ano consecutivo, indicou que a temática discutida não é de futuro "mas de presente". "Tudo está a acontecer de uma forma muito mais rápida que o esperado e a EDP quer estar com o cliente que quer diminuir a sua pegada de carbono, que quer mais espaços verdes e uma experiência digital intuitiva e uma mobilidade partilhada".

A responsável indicou ainda que existem vários desafios a fazer para despertar a sociedade portuguesa para o tema. E anunciou uma nova campanha de comunicação para a mobilidade do carregamento público e privado, a ser lançada em breve.

Vítor Ribeiro, CEO da Global Media Group, explicou uma das principais mudanças da dinâmica do Portugal Mobi Summit. "O caminho traçado há dois anos, este ano ganha nova ambição, com eventos ao longo do ano e em vários locais do país".

Numa primeira fase, vão existir três sessões de warm ups em três cidades do país, a anunciar. Serão ainda organizados debates sobre a transição energética e uma abordagem ao ambiente do futuro rodoviário. Em outubro o Portugal Mobi Summit regressa à Nova SBE para a conferência com especialistas mundiais na áreas temáticas

O CEO anunciou que a Global Media quer colocar o tema da mobilidade na agenda, "um tema que vai marcas a próximas décadas", concluiu.

A mobilidade como alavanca da nova economia

Outro dos parceiros do evento é a Brisa, através da marca Via Verde. Franco Caruso, diretor da sustentabilidade de Brisa, referiu que a participação será na base da "partilha de experiência na área da mobilidade" e "pode ser uma alavanca muito interessante para a economia", disse, referindo a importância do diálogo entre empresas, entidades e estado".

Já João Carlos Mateus, da CEiiA, lembrou a importância do Portugal Mobi Summit colocar o país como uma referência da mobilidade na área a nível internacional. ainda que a CEiiA tem vários projetos em carteira que vão desde a compensação de créditos de carbono (onde o utilizados é compensado pela menor quantidade de carbono que utilizar) até um carro drone, e que algumas novidades poderão ser apresentadas no âmbito do Portugal Mobi Summit.