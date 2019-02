PJ realiza buscas na Universidade de Trás-os-Montes

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), confirmou o DN. Elementos da PJ estão desde o início do dia na instituição de ensino superior a recolher documentação. Em causa estão irregularidades em protocolos estabelecidos até 2013 referentes ao ingresso na UTAD de estudantes brasileiros e que terão originado uma fraude de milhares de euros.

Existia já, há mais de dois anos, um inquérito aberto no Ministério Público de Vila Real relativo a esses desvios de verbas no âmbito de acordos de cooperação luso-brasileiros, em que o dinheiro das propinas pagas pelos alunos brasileiros nunca chegou à UTAD. O caso foi denunciado em 2016 numa reportagem da RTP, no programa Sexta às 9. As reportagens referiam ainda o envolvimento de professores da universidade num esquema paralelo que terá captado o dinheiro das propinas. Os convénios luso-brasileiros, efetuados com empresas sediadas no Brasil, funcionaram entre 2004 e 2013.

A UTAD tem como reitor António Fontainhas Fernandes, que ocupa também o cargo de presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Em 2016, o reitor disse que "estão a ser tomadas medidas internas de correção e de responsabilização pelas falhas agora detetadas". Anunciou ainda que tinha pedida uma auditoria aos serviços e os factos conhecidos tinham sido participados ao Ministério Público,

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contactada pelo DN, a UTAD remeteu esclarecimentos para mais tarde.