PJ prende casal suspeito de tráfico de recém-nascidos

A Diretoria Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a "detenção de uma cidadã estrangeira e de um cidadão nacional, indiciados da prática de quatro crimes de tráfico de seres humanos, concretizados na alienação de crianças recém-nascidas, bem como de igual número de crimes de falsificação de documentos autênticos". As detenções resultaram de um inquérito tutelado pelo DIAP do Porto.

Ainda de acordo com a PJ, "as detidos, com 41 e 45 anos, respetivamente, são residentes na área do Porto e Vila do Conde, com profissão de pasteleira e construtor civil, e mantêm relação comum há cerca de dez anos".

Não é explicado de que forma foram obtidos os bebés - nomeadamente se estes eram filhos do próprio casal ou de outros progenitores -com a PJ a avançar apenas que "os crimes indiciados decorreram no período compreendido entre julho de 2011 a 2017 e consistiram na entrega de quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu".