PJ recuperou analgésico desaparecido: afinal nunca tinha saído do armazém

A Polícia Judiciária (PJ) localizou, no próprio armazém onde tinham sido dadas como desaparecidas, as 430 embalagens de Fentanilo Basi, um opioide potente usado em anestesias gerais. Para já, "não há indícios" de que este desaparecimento tivesse sido resultado de "prática criminosa dolosa", mas a "falta de controlo no armazenamento" deste produto pode ainda configurar crime por negligência - confirmou ao DN fonte desta polícia.

A PJ comunicou a situação ao Infarmed, a autoridade nacional responsável por "regular e supervisionar os setores dos medicamentos de uso humano".

Segundo o comunicado da Judiciária divulgado este sábado, "perante os elementos apurados não se procedeu à constituição de qualquer arguido". No entanto, frisou ao DN o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, Artur Vaz, "a investigação vai prosseguir para total esclarecimento dos factos" - designadamente se houve ou não dolo neste "desaparecimento".

As 430 embalagens, com 10 unidades de solução injetável por ampola cada uma, estavam guardadas no armazém de um distribuidor grossista, no norte do país, e foi também nesse local que a PJ os encontrou. Dados os efeitos potentes do analgésico, da família dos opioides, este está enquadrado na Lei da Droga.

O inquérito-crime conduzido pela PJ pretende "determinar as circunstâncias do desaparecimento do medicamento", que é 50 vezes mais forte do que a heroína, e tem o apoio da Diretoria do Norte.

As embalagens estão apreendidas pela PJ até todos os factos estarem rigorosamente apurados.