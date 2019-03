Parque aventura abre no sábado em Braga e espera 40 mil visitantes por ano

Um parque aventura com 14 mil metros quadrados abre no sábado, no Monte do Picoto, em Braga, e espera receber, no mínimo, 40 mil visitantes por ano, anunciou hoje o administrador.

Em declarações à Lusa, António Mirra acrescentou que se trata de um investimento de 230 mil euros, que vai criar, no imediato, seis postos de trabalho diretos.

"O número de colaboradores irá sendo adaptado à medida da procura e das necessidades", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo António Mirra, uma das principais atrações do Picoto Park é um circuito de arborismo panorâmico.

Trata-se de um circuito suspenso, com 14 plataformas construídas em árvores, a alturas que variam entre os oito e os 16 metros.

O circuito termina com um slide de 150 metros, igualmente panorâmico.

O parque tem também uma zona de salto em queda livre, a 18 metros de altura e com vista para a cidade.

Dispõe ainda de um espaço de diversões infantis, com aparelhos totalmente construídos com madeira e sem recurso a energia elétrica.

"É um parque aberto a todos, não é cobrado bilhete de entrada. Quem quiser praticar alguma atividade faz a respetiva requisição, quem apenas quiser visitar pode fazê-lo à vontade sem pagar nada", disse António Mirra.

O parque disponibiliza o aluguer de pedal kart, segway e tuk-tuk.

O vereador do Turismo na Câmara de Braga, Altino Bessa, disse que o Picoto Park assume-se como "a melhor PPP [parceria público-privada] que a câmara alguma vez fez".

"A câmara disponibilizou um terreno, o investidor investe, arrisca, paga uma renda à câmara municipal e nós com isso tudo ainda conseguimos dinamizar o Parque do Picoto", referiu Altino Bessa aos jornalistas, na apresentação do novo equipamento.

Para o autarca, o Picoto Park constitui "uma oferta diversificada a acrescentar àquelas que a cidade já tem" e que levará "outro tipo de público" a Braga, além de contribuir para dinamizar a economia local.